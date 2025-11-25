Вестник Кавказа

Ван И посетит в начале декабря Россию

Здание Министерства иностранных дел РФ и башня Кремля в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель китайского внешнеполитического ведомства побывает в России в начале следующего месяца. Цель поездки – участие в консультациях по стратегической безопасности.

Глава МИД Китая Ван И в начале следующей недели отправится в Россию. Соответствующую информацию подтвердила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она уточнила, что в ходе визита руководитель внешнеполитического ведомства поучаствует в двухсторонних консультациях по стратегической безопасности.

"По приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК (также глава МИД) Ван И с 1 по 2 декабря посетит Россию для участия в 20-м раунде китайско-российских консультаций по стратегической безопасности

– Мао Мин

Ожидается, что в рамках предстоящих консультаций будут обсуждаться региональные и глобальные стратегические сюжеты, а также ряд вопросов, связанных со стратегической безопасностью РФ и КНР.

