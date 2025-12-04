Максим Решетников открыл горнолыжный сезон на Эльбрусе

Запуск горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" стал сегодня моментом открытия зимнего курортного сезона в России. В церемонии участвовал Максим Решетников, министр экономического развития.

Сегодня в России стартовал горнолыжный сезон. На открытие зимнего периода на кабардино-балкарском курорте "Эльбрус" прибыл глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Сегодня старт официального горнолыжного сезона в стране. И этот старт у нас происходит здесь, на Эльбрусе, благодаря тому, что Ассоциация курортов России признала Эльбрус лучшим курортом по итогам прошлого сезона"

– Максим Решетников

Министр пояснил, что с этого года в курортной системе РФ вводится традиция: всякий сезон официально стартует на том курорте, который был признан лучшим. Решетников подчеркнул, что "Эльбрусу" придется побороться в новом сезоне за сохранение пальмы первенства, поскольку конкуренция между российскими курортами постоянно нарастает.

Как пишет ТАСС, в честь запуска нового сезона катания на лыжах по Эльбрусу на "Эльбрусе" запустили новую канатку – она дублирует уже существующую между Поляной Азау и станцией "Мир", поднимая отдыхающих на уровень в 3,67 км. Максим Решетников поднялся на ней до самого верха вместе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

"Мы проехали на новой канатной дороге. Комфортная, уникальная, совершенно новые виды, новые ощущения. Я сам, к сожалению, не катаюсь, но Максим Геннадьевич сказал, что трасса хорошая"

– Казбек Коков