Москвичи узнали о "Горе языков" в Дагестане

Зал кинотеатра
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Благодаря документальному кинофильму "Гора языков" режиссера Родиона Исмаилова о Дагестане москвичи узнали о самой многочисленной полиэтнической культуре страны, где только в одном ее регионе живут носители 32 языков.

Для многих москвичей стал откровением премьерный показ документальной ленты режиссера Родиона Исмаилова "Гора языков", который повествует о полиэтнической культуре Дагестана, в котором живут носители 32 языков и 120 диалектов страны.

Картина предельно откровенна: сами жители делятся воспоминаниями, семейными преданиями и мыслями о будущем, что создает особое "зеркало памяти" дагестанцев и их окно в их мир для всех остальных зрителей, передает портал "Это Кавказ".

"И в Махачкале, и в Москве фильм приняли невероятно тепло - и для нас, создателей, это самая дорогая награда… Мы настроены на полноценное продвижение картины по всем направлениям. Прежде всего, планируем широкий прокат, чтобы фильм увидела максимально широкая аудитория"

- Родион Исмаилов

В скором времени кино могут показать по телевидению, посмотреть картину хотят и за рубежом – авторов киноленты пригласили на фестивали в Австрии, Германии, Швеции, Италии и Китае, что особенно интересно, поведал режиссер.

