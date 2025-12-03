Вестник Кавказа

У Абхазии будет собственный Государственный кинофонд

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в столице Абхазии Сухуме заработает Государственный кинофонд, сообщил руководитель отдела кинематографии Министерства культуры страны Теймураз Тания.

У Абхазии будет собственный Госфонд кино, рассказал руководитель отдела кинематографии Минкульта страны Теймураз Тания.

Госфильмофонд России хранит сотни картин, которые так или иначе связаны с Абхазией. Власти страны намерены оцифровать их и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде, передает Sputnik Абхазия.

"Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы"

- Теймураз Тания

Отдел кинематографии при Минкультуры страны совсем молод – он был создан меньше недели назад, 20 января, и сейчас занимается созданием законодательной базы, добавил Теймураз Тания.

