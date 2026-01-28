Объем частных инвестиций в Ставрополе составил 115 млрд руб

За прошлый год Ставрополь привлек 115 млрд руб инвестиций от частных предпринимателей, поведали в мэрии краевого центра.
Как отметил градоначальник Ставрополя Иван Ульянченко, инвестиции охватывают 27 проектов на 45 млрд руб. Реализация проектов даст городу 3,4 тыс рабочих мест.
"Уже есть положительные прогнозы в сфере инвестиционной политики. О них позволяют судить предварительные данные экспертов на конец 2025 года. За это время объем инвестиций в основной капитал, помимо бюджетных средств, составил более 115 млрд руб"
– Иван Ульянченко
По словам Ульянченко, планируется запуск еще шести проектов, которые дадут 230 рабочих мест. Инвестиции составят около 2 млрд руб. За прошлый год в городе построили четыре крупных объекта, среди них – школа и детский сад.