Вестник Кавказа

Объем частных инвестиций в Ставрополе составил 115 млрд руб

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополь за 2025 год привлек 115 млрд руб инвестиций. В городе приступили к реализации 27 проектов.

За прошлый год Ставрополь привлек 115 млрд руб инвестиций от частных предпринимателей, поведали в мэрии краевого центра. 

Как отметил градоначальник Ставрополя Иван Ульянченко, инвестиции охватывают 27 проектов на 45 млрд руб. Реализация проектов даст городу 3,4 тыс рабочих мест. 

"Уже есть положительные прогнозы в сфере инвестиционной политики. О них позволяют судить предварительные данные экспертов на конец 2025 года. За это время объем инвестиций в основной капитал, помимо бюджетных средств, составил более 115 млрд руб"

– Иван Ульянченко 

По словам Ульянченко, планируется запуск еще шести проектов, которые дадут 230 рабочих мест. Инвестиции составят около 2 млрд руб. За прошлый год в городе построили четыре крупных объекта, среди них – школа и детский сад.

400 просмотров

