Уиткофф и Аракчи до конца недели могут провести встречу в Стамбуле - СМИ

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи уже в конце текущей недели, 6 февраля, могут встретиться в Стамбуле, чтобы предметно обсудить возможное соглашение по иранской ядерной программе.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи проведут переговоры в Стамбуле в пятницу, 6 февраля: темой их переговоров станет возможное соглашение по иранской ядерной программе, пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

Это – наилучший сценарий из возможных, однако эти планы могут в любой момент измениться, это будет зависеть в том числе и от переговоров Уиткоффа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые пройдут перед этим: сейчас продолжается согласование даты и места встречи, сообщил турецкий источник, передает РИА Новости.

"Вероятность есть, но окончательная договоренность отсутствует. Сейчас Иран находится на этапе принятия решения и рассматривает различные аспекты и точки зрения по ядерной сделке с США"

- представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Ирана начали работу над переговорами с США, об этом распорядился президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ранее обе стороны высказали желание приступить к переговорному процессу.