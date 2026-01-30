Кабардино-Балкарию ждет большой дорожный ремонт

Власти Кабардино-Балкарии планируют провести в текущем году масштабные работы по ремонту дорожной сети республики, основной упор будет сделан на дорогах столицы и муниципальных транспортных артериях.

Власти Кабардино-Балкарии в нынешнем 2026 году проведут большой ремонт дорожной сети республики с упором на муниципальные транспортные артерии, сообщил по итогам встречи с главой Минтранса КБР Асланом Дышековым глава региона Казбек Коков.

"Всего по республике в нормативное состояние планируется привести 138 км автодорог. Упор будет сделан на дороги муниципального значения"

- Казбек Коков

Самый масштабный ремонт ждет дороги столицы республики – всего в Нальчике будет отремонтировано свыше 40 км дорог, также дорожные службы обновят 1,6 км тротуаров на набережной реки Нальчик. В текущем году такой ремонт затронет 28,6 км дорог в четырех районах Нальчика, отметил глава региона.

Только столицей ремонт не ограничится - на местном уровне будет капитально отремонтировано 19,6 км автодорог в Нарткале, Кашхатау, Майском и Баксане, а также в 11 поселениях, уточнил Коков.

Существенные изменения затронут и общественный транспорт: в столице региона также обновят парк городских автобусов, для чего по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируется закупить еще 13 машин среднего класса, которые сделают пассажирские перевозки доступнее, комфортнее и безопаснее.

Это будут новые автобусы дополнительно к тем 44-м, которые были закуплены властями в 2024 году, - добавил Коков.