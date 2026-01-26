Переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся на этой неделе

Новая встреча по украинскому урегулированию в Абу-Даби состоится в середине этой недели. Сроки встречи согласованы со сторонами, пишет ТАСС.

Переговоры по Украине будет продолжены в Абу-Даби на этой неделе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон"

– источник

Накануне новыми датами переговоров Владимир Зеленский назвал 4-5 февраля.

Отметим, что ранее в Кремле сообщали, что переговоры могут продолжиться 1 февраля, однако затем, по данным СМИ, было решено отложить их на несколько дней.

Американская сторона 29 января сообщала, что переговоры планируется провести в течение недели.

Первая встреча трехсторонней рабочей группы РФ-США-Украина была проведена в Абу-Даби 23-24 января.