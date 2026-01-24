Вестник Кавказа

Песков: прошедшие в Абу-Даби переговоры – только начало работы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что состоявшиеся в Абу-Даби встречи – это лишь начало работы по украинскому урегулированию.

Проведенные в ОАЭ встречи трехсторонней группы представляют собой лишь начало процесса украинского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это начало работы. Работа на экспертном уровне. Эта работа в составе рабочей группы будет продолжена"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля также выразил мнение, что не стоит фрагментарно рассматривать те или иные пункты повестки.

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского лидера, РФ рассчитывает на продолжение деятельности рабочей группы, в состав которой входят представители России, США и Украины, на этой неделе на экспертном уровне.

