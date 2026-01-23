Задержан бывший глава Росимущества Дагестана

По подозрениям в превышении должностных полномочий задержан бывший руководитель дагестанского Росимущества. Он обвиняется в незаконной сдаче федеральной земли в аренду и дальнейшим содействиям в ее приватизации.

В Дагестане задержан бывший глава территориального управления Росимущества. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в рамках дела были проведены обыски. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Республике Дагестан.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководителя территориального управления федерального органа исполнительной власти по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности)"

— СУ СК России по Республике Дагестан

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения.

Следствие считает, что чиновник незаконно сдал в аренду федеральную землю компании, у которой на тот момент не было лицензии на недропользование. Несмотря на это, позднее арендаторы смогли приватизировать данный участок.

По данным следствия, санкционированный судом обыск на квартире подозреваемого позволил изъять документы и электронные носители, представляющие важность для следствия.

Дело находится в совместном производстве оперативников дагестанского управления МВД по экономическим преступлениям и территориального управления ФСБ. В настоящее время следствие продолжает проводить необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств.