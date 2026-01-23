В Дагестане создали Морский совет

Власти Дагестана намерены развивать морские территории. С этой целью при главе республики создан Морской совет, передает пресс-служба главы региона.
Руководить новым органом будет глава Дагестана Сергей Меликов. Совет будет выполнять консультативные функции, прорабатывая вопросы, связанные с освоением Каспия.
"Также в полномочия нового органа вошли подготовка предложений по развитию морской деятельности и повышению конкурентоспособности, обеспечение реализации решений Морской коллегии России на территории республики и координация взаимодействия участников морской отрасли на Каспийском направлении"
– пресс-служба
По данным властей, состав органа пополнили представители профильных министерств, парламента, а также силовых структур.