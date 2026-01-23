Вестник Кавказа

В Дагестане создали Морский совет

Пляж в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана Сергей Меликов возглавил Морской совет, который поможет республике раскрыть потенциал Каспия.

Власти Дагестана намерены развивать морские территории. С этой целью при главе республики создан Морской совет, передает пресс-служба главы региона. 

Руководить новым органом будет глава Дагестана Сергей Меликов. Совет будет выполнять консультативные функции, прорабатывая вопросы, связанные с освоением Каспия.  

"Также в полномочия нового органа вошли подготовка предложений по развитию морской деятельности и повышению конкурентоспособности, обеспечение реализации решений Морской коллегии России на территории республики и координация взаимодействия участников морской отрасли на Каспийском направлении"

– пресс-служба   

По данным властей, состав органа пополнили представители профильных министерств, парламента, а также силовых структур.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.