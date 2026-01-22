Вестник Кавказа

В пригороде столицы Дагестана приостановили подачу воды после аварии

Подачу воды после поломки на насосной станции Дагестана  ограничили в поселке, расположенном недалеко от Махачкалы. Аварийные бригады приступили к устранению неполадки.

В дагестанском поселке Ленинкент введено ограничение подачи воды из-за аварии на насосной станции. Подача приостановлена после выхода из строя запорной арматуры, сообщил Минстрой Дагестана.

По информации профильного ведомства республики, спасатели приступили к подготовке ремонта. После опорожнения водопроводной сети они демонтируют вышедшую из строя задвижку и произведут замену.

Из-за сложности ремонта ориентировочный срок восстановления водоснабжения сдвинулся на 16:00 сегодняшнего дня.

