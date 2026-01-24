Фидан встретится с главой МИД Франции

Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро в ходе встречи, запланированной на 27 января, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, а также украинское урегулирование.

Главы МИД Турции и Франции Хакан Фидан и Жан-Ноэль Барро проведут встречу, в рамках которой планируется обсудить украинское урегулирование и возможное участие Турции в этом процессе.

Стороны также намерены обсудить ситуацию в Сирии, в секторе Газа, а также вопросы, связанные с отношениями Анкары и Брюсселя. В рамках вопроса с Газой планируется обсудить роль Турции в реализации второго этапа мирного плана.

"На переговорах с французским коллегой министр Фидан планирует отметить, что должны продолжаться дипломатические усилия в целях прекращения украинского конфликта и достижения справедливого и прочного мира. Турция со своей стороны готова внести любой возможный вклад в мирный процесс"

– источник в МИД Турции

Сообщается, что визит Барро должен состояться завтра, 27 января.