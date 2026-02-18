В Грозном открылась новая трехэтажная мечеть

Новая трехэтажная мечеть вместительностью 2,5 тысячи человек открылась в столице Чечни городе Грозный, первых прихожан она приняла в дни священного для всех мусульман месяца Рамадан.

В столице Чечни городе Грозный первых прихожан накануне приняла новая мечеть, которую воздвигли на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Новая мечеть представляет собой трехэтажное здание и рассчитана на 2 500 верующих. Два минарета возвышаются на высоту 26 метров, а центральный купол со шпилем достигает 19 метров. Фасад здания выполнен из облицовочного кирпича"

- Рамзан Кадыров

Примечательно то, что мечеть открылась в священный для мусульман месяц Рамадан: после официальной церемонии ее открытия, которой руководил муфтий и председатель Духовного управления мусульман Чечни Салах-Хаджи Межиев, верующие совершили пятничную молитву. В своих молитвах они просили Всевышнего даровать благополучие и процветание родной земле, укрепить мир и единство мусульман, - написал Кадыров, передает ТАСС.

Сейчас в Чечне насчитывается свыше 1,5 тыс действующих мечетей, возводятся еще около 100, сообщили в региональном муфтияте.