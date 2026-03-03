Главные опасения в войне с Ираном вызывает АЭС Бушер – Гросси

Больше всего опасений в ходе американо-израильской войны с Ираном вызывает атомная электростанция "Бушер", такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Но мои главные опасения, конечно же, связаны с "Бушером". Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах"

– Рафаэль Гросси

В интервью "Коммерсанту" глава агентства обратил особое внимание на то, что никакие ядерные объекты не должны подвергаться атакам в ходе конфликтов.

Гросси пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо учитывать вопрос о последствиях, которые могут стать результатом атак. Так, добавил глава МАГАТЭ, все это время удары наносились в основном по объектам, характеризующимся ограниченными рисками относительно их ядерной безопасности.

"Моя главная забота, чтобы "Бушер" никак не был затронут"

– Рафаэль Гросси

Напомним, 12 марта Гросси в Москве провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым.