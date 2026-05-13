Рубль укрепился до 70 за доллар

Внебиржевой курс доллара в России снизился до минимальной с февраля 2023 года отметки, опустившись до примерно 70 рублей за доллар.

Расчетный курс доллара упал ниже планки в 71 рубль, следует из данных торгов.

Такого уровня американская валюта достигла впервые с 8 февраля 2023 года.

В частности, к 12.30 мск доллар обвалился на 1,15 рубля по сравнению с предыдущим закрытием и составил 71,01 рубля. За некоторое время до этого момента показатель снижался до 70,98 рубля.

Напомним, что после приостановки торгов долларом на Московской бирже, которая произошла летом 2024 года, курс доллара рассчитывается на основе курса китайского юаня, так как им торги еще ведутся.

Так, курс американской валюты рассчитывается через курс доллара к юаню на форексе и далее через курс юаня к рублю на Московской бирже. Далее этот кросс-курс используется для внебиржевых торгов.