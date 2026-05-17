Ильхам Алиев рассказал о значимости проведения WUF13 в Баку

Проведение Всемирного форума городов в столице Азербайджана – яркая демонстрация международного уважения к Азербайджану, об этом говорит и рекордное число его участников, заявил в интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью телеканалу Euronews, в котором он назвал проведение Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в эти дни в Баку, демонстрацией международного уважения к стране: его текст сегодня опубликовала пресс-служба главы государства.

"Здесь собрались представители 182 стран, что является наглядной демонстрацией уважения к Азербайджану. Количество участников рекордное. Так что на самом деле все это подтверждает важность темы и то, что в качестве принимающей выступает страна, обладающая обширными международными связями"

- Ильхам Алиев

Это и прекрасная возможность для Азербайджана отчитаться перед аудиторией, перед международным сообществом об уже проделанной работе, а также почерпнуть опыт у партнеров, отметил азербайджанский лидер.

"Сегодня градостроительство - это предмет серьезных размышлений многих лидеров. Как я уже отметил в своем выступлении, гармония между сохранением историко-архитектурного наследия и необходимостью модернизации городов должна достигаться в неразрывном единстве"

- Ильхам Алиев

Азербайджан выработал уникальный опыт строительства городов и сел с нуля и сейчас представляет проекты "умных городов" и "зеленой энергетики" по всей освобожденной от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура: за пять лет в родные края вернулись уже 85 тысяч бывших вынужденных переселенцев, - пояснил азербайджанский лидер.

Параллельно с жилищным строительством на этих территориях вводятся в эксплуатацию гидроэлектростанции и строятся солнечные электростанции, суммарной мощности которых (307 мегаватт и 340 мегаватт) будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны, отметил Алиев.

"Железные дороги, школы, больницы – все развивается параллельно: градостроительные планы, концепции "умных городов" и "умных сел", а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется и может послужить моделью для восстановления"

- Ильхам Алиев

В интервью азербайджанский лидер дал оценку формирующейся роли Азербайджана в диверсификации источников энергии в Европе, заявив, что ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда заработал Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. В общей сложности азербайджанский газ сейчас получают двенадцать европейских стран, и их число растет.

Комментируя кризис в Ормузском проливе, Ильхам Алиев отметил, что эти события затронули Азербайджан в том, что касается поставок углеводородов. Однако вместе с партнерами и соседями стране удалось выстроить диверсифицированную цепочку поставок, будь то нефть, газ, электроэнергия или транспортная связность, - добавил президент.

"После разрешения кризиса - надеюсь, это рано или поздно произойдет - многие страны пересмотрят свою энергетическую политику и способы доставки энергоносителей. И, скорее всего, географическое положение и уже имеющиеся активы Азербайджана будут более востребованы, чем сегодня"

- Ильхам Алиев