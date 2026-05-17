Трамп предложил Си Цзиньпину создать союз с Россией против МУС – СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе своего недавнего визита в Китай, как пишут СМИ, обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с предложением организовать союз против МУС с участием России.

Как передает Financial Times, с соответствующей инициативой президент США обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину во время своего недавнего визита в Пекин.

По данным газеты, американский лидер полагает, что США, РФ и Китай должны действовать совместно против МУС, действия которого представляют собой произвол, и в этом интересы Вашингтона, Москвы и Пекина совпадают.

Стоит отметить, что ни Россия ни Китай не признают полномочий МУС, игнорируя его решения.