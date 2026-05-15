Роскачество рассказало подробности о стандарте Muslim Friendly

Новый стандарт Muslim Friendly вводится добровольно для участников рынке, которые хотели бы предоставлять услуги иностранным туристам, заявили в Роскачестве.
"Стандарт Muslim Friendly – лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей"
– Роскачество
В ведомстве подчеркнули, что стандарты создаются только под определенные запросы рынка, на основании объективных потребностей отрасли, передает РИА Новости.
В Роскачестве уточнили, что система Muslim Friendly ("Дружественный прием гостей - мусульман") уже действует в ряде стран мира, она состоится из конкретных регламентированных нормах, касающихся в том числе медицины.
"С учетом качества российской медицины, интереса к ней со стороны иностранных граждан, у нашей страны есть реальное конкурентное преимущество для того, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения"
– Роскачество