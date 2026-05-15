Последние события на Ближнем Востоке обсудили Аракчи и Барро

Глава иранского МИД созвонился с французским коллегой в понедельник. Стороны поговорили о последних региональных событиях.

Сегодня состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Франции Аббаса Аракчи и Жан-Ноэля Баррро. Об этом рассказали 18 мая в иранском министерстве.

В центре внимания руководителей внешнеполитических ведомств оказались последние события на Ближнем Востоке.

"Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, и Жан-Ноэль Баро, министр иностранных дел Франции, в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние вопросы, последние региональные события и текущие дипломатические процессы, а также обменялись мнениями"

– МИД Исламской Республики

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о готовности вывести из строя все базы Соединенных Штатов, расположенные в южной части Персидского залива.