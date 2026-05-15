Абу-Даби может ответить на атаку по АЭС "Барака"

МИД ОАЭ подчеркнул право страны ответить на атаку по генератору у АЭС "Барака", а глава внешнеполитического ведомства страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян осудил террористический акт, назвав его вопиющим нарушением международного права.

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по генератору у АЭС "Барака" рядом со столицей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби – не что иное, как международный террористический акт, заявил в телефонной беседе с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гроссизаместитель премьер-министра, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, сообщило информационное агентство WAM.

"Нанесение ударов по гражданским объектам и жизненно важной инфраструктуре является вопиющим нарушением международного права, и ОАЭ имеет полное право отвечать на эти террористические атаки"

- Абдалла бен Заид Аль Нахайян

Глава МИД в беседе решительно осудил атаку, после которой за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" произошел пожар на электрогенераторе, передает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел без особых последствий, на радиационную безопасность пожар не повлиял.