Свыше 14 тыс постов КСИР стер в интернете Европол

Европол сообщил о ликвидации более 14 тыс постов, связанных с КСИР. В операции были задействованы почти два десятка стран.

Более 14,2 тыс постов и ссылок, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), были ликвидированы в интернете в ходе операции против террористического контента. Об этом сказано в заявлении Европола.

Операция была проведена Отделом Европола по борьбе с противоправным контентом в интернете (EU IRU). В ней были задействованы 19 стран.

Уточняется, что в результате проведенной работы удалось почистить материалы, используемые, для распространения пропаганды, вербовки сторонников и сбора средств.

Напомним, КСИР был внесен Евросоюзом в список террористических организаций в феврале нынешнего года. Данный статус дает возможность сотрудникам правоохранительных органов принимать меры в ЕС против деятельности его членов и структур, которые его поддерживают.