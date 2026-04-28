Спикер парламента Грузии в первый раз за 20 лет отправился Китай

Шалва Папушавили проведет в Китае ряд встреч высокого уровня. Это первая поездка спикера грузинского парламента в КНР за два десятилетия.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вылетел в Китай по приглашению Всекитайского собрания народных представителей. Об этом информирует 18 мая пресс-службы законодательного органа.

Это первый официальный визит председателя грузинского парламента в КНР за 20 лет.

Вместе с Папуашвили в Пекин отправились первый вице-спикер, руководитель группы дружбы с Китаем, а также вице-спикеры и главы парламентских комитетов по внешним делам и сельскому хозяйству.

В пресс-службе отметили, что в ходе поездки у Папушвили запланированы встречи высокого уровня с китайской стороной.

