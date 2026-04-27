Компания из Китая построит ветряную электростанцию в Грузии

Ветроэлектростанция "Паравани" будет располагаться на восточном берегу озера Сагамо. Ее мощность превысит сотню мегаватт.

Компания DAYU NEW ENERGY Paravani LLC построит возле Паравани в муниципалитете Ниноцминда ветряную электростанцию, мощность которой составит 130 мегаватт. Об этом рассказали в департаменте экологического надзора.

Проект ветроэлектростанции "Паравани" будет реализован на восточном берегу озера Сагамо на высоте около 2,5-2,8 тыс м над уровнем моря, на хребте Джавахети.

В рамках проекта планируется разместить на территории 21 ветряную турбину, максимальная мощность каждой из которых составит 6,25 МВт.

Напомним, компания DAYU NEW ENERGY Paravani LLC – это дочерняя компания DAYU NEW ENERGY, созданная летом 2022 года.

Вам может быть интересно

