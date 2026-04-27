США добавили почти 20 организаций в списки санкций против Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин США объявил о расширении санкций в отношении Ирана. На этот раз под ограничительные меры попали более 30 организаций и физлиц.

Соединенные Штаты включили в санкционные списки против Ирана 18 организаций и 17 физических лиц. Об этом информирует 28 апреля американский Минфин.

Уточняется, что под ограничительные меры попали, в частности, некоторые китайские организации.

Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут усилить давление на Иран, чтобы попытаться добиться выполнения своих требований, если Исламская Республика не будет соглашаться на сделку с Вашингтоном.

Напомним, в конце февраля США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам в крупных иранских городах. В ответ Исламская Республика атаковала израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока. США и Иран 8 апреля объявили о 14-дневном прекращении огня, а 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.

