Кисловодск уже начали бронировать на новогодние праздники

Глава Кисловодска заявил о том, что курорты города уже массово бронируют на предстоящие новогодние каникулы.

Места отдыха в городе-курорте Кисловодске начали бронировать на 8 месяцев вперед, об этом заявил города Евгений Моисеев на площадке Кавказского инвестиционного форума.

Он отметил, что в настоящее время отдыхающие начали бронировать места размещения на период будущих новогодних праздников.

"Глубина бронирования - до конца года. Майские праздники давно забронированы, уже на Новый год идет бронирование"

– Евгений Моисеев

Глава Кисловодска подчеркнул, что турпоток в городе стабилен, сейчас курорт обеспечивают новыми гостиницами и отелями, а также стремительно развивают сферу услуг.

Моисеев выразил надежду на то, что в этом году рост туристического потока продолжится, поскольку это стимулирует развитие города.

"Это очень важно и очень показательно. В прошлом году к нам приехали более 2 млн человек в течение года"

— Евгений Моисеев

По его словам, такие показатели делают высокорентабельными вложения в сферу туризма Кисловодска.

