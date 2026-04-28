Кисловодск уже начали бронировать на новогодние праздники

Места отдыха в городе-курорте Кисловодске начали бронировать на 8 месяцев вперед, об этом заявил города Евгений Моисеев на площадке Кавказского инвестиционного форума.
Он отметил, что в настоящее время отдыхающие начали бронировать места размещения на период будущих новогодних праздников.
"Глубина бронирования - до конца года. Майские праздники давно забронированы, уже на Новый год идет бронирование"
– Евгений Моисеев
Глава Кисловодска подчеркнул, что турпоток в городе стабилен, сейчас курорт обеспечивают новыми гостиницами и отелями, а также стремительно развивают сферу услуг.
Моисеев выразил надежду на то, что в этом году рост туристического потока продолжится, поскольку это стимулирует развитие города.
"Это очень важно и очень показательно. В прошлом году к нам приехали более 2 млн человек в течение года"
— Евгений Моисеев
По его словам, такие показатели делают высокорентабельными вложения в сферу туризма Кисловодска.