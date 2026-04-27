Спрос на отдых в Туапсе и Анапе упал из-за пожара на нефтезаводе

В Туапсе после пожара на нефтезаводе фиксируют снижение спроса на отдых на 15%. Туристы пока не отказываются от уже купленных путёвок, но новые бронирования сократились.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе заставил туристов пересмотреть планы на отпуск. В Российском союзе туриндустрии сообщают о падении спроса на новые туры, но при этом туристы не спешат массово отменять уже оплаченные поездки.

После пожара на нефтезаводе и сообщений о возможном загрязнении воды в Черном море количество новых бронирований в Туапсе у ряда компаний снизилось на 15%. Спад продаж затронул также Анапу, где туристы стали реже бронировать отели, хотя сам курорт никак не пострадал и готовится к лету по стандартному графику.

Представители союза подчеркивают, что повода для серьезного беспокойства нет. Возгорание произошло в промышленной зоне, а основные курортные поселки Ольгинка, Небуг и Новомихайловское находятся как минимум в 10 км от места происшествия.

К тому же доля Туапсинского района в общем объеме продаж у туроператоров традиционно невелика и составляет всего около 2%.

Однако при этом туроператоры не фиксируют массовых отмен весенних и летних путевок в Туапсе и Анапу. Поскольку в межсезонье поездки на эти курорты обычно планируют за двадцать дней до выезда, многие клиенты решили подождать и определятся с выбором немного позже. Некоторые путешественники предпочитают не рисковать и меняют Туапсе на Геленджик.