Вестник Кавказа

Москва выразила признательность Исламабаду за посредничество в американо-иранских переговорах

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД РФ Руденко встретился с послом Пакистана в Москве и вымоко оценил участие Исламабада в процессе урегулирования конфликта вокруг Ирана.

Москва высоко оценивает посредническую роль Исламабада в процессе переговоров США и Ирана, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе встречи с послом Пакистана в Москве Файсалом Ниязом Тирмизи.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой российского дипломатического ведомства.

"С российской стороны дана высокая оценка посреднической роли Исламабада в интересах урегулирования конфликта между Ираном и США"

– пресс-служба МИД РФ

Уточняется, что в ходе визита стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и происходящие события на Ближнем Востоке.

Андрей Руденко снова выразил мнение российской стороны о необходимости решения конфликта в регионе посредством дипломатического урегулирования, сообщили в ведомстве.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
420 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.