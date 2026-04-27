Москва выразила признательность Исламабаду за посредничество в американо-иранских переговорах

Москва высоко оценивает посредническую роль Исламабада в процессе переговоров США и Ирана, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе встречи с послом Пакистана в Москве Файсалом Ниязом Тирмизи.
"С российской стороны дана высокая оценка посреднической роли Исламабада в интересах урегулирования конфликта между Ираном и США"
– пресс-служба МИД РФ
Уточняется, что в ходе визита стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и происходящие события на Ближнем Востоке.
Андрей Руденко снова выразил мнение российской стороны о необходимости решения конфликта в регионе посредством дипломатического урегулирования, сообщили в ведомстве.