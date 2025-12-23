США начали войну против Ирана без стратегического плана – Фридрих Мерц

Фридрих Мерц высоко оценил действия иранской армии, а также дипломатический опыт Тегерана, отметив вместе с тем отсутствие четкой стратегии у Вашингтона.

Канцлер Германии Фридрих Мерц критически относится к возможности США завершить войну против Ирана в краткие сроки. По словам политика, у Вашингтона нет стратегии, а иранская армия оказалась боеспособнее, чем полагали военные аналитики Пентагона.

"Потому что иранцы, очевидно, сильнее, чем считалось, а у американцев, судя по всему, нет действительно убедительной стратегии в переговорах"

– Фридрих Мерц

Мерц привел в пример Афганистан, где США в течение 20 лет пытались сохранять контроль над ситуацией, однако оказались не в состоянии справиться с реваншем "Талибана".

Как отметил Мерц, Вашингтону придется приложить немалые усилия, чтобы выйти из конфликта, так как Тегеран умело маневрирует в дипломатическом пространстве, актуализируя прямые переговоры или избегая их.

"На данный момент ситуация довольно запутанная. И это стоит нам огромных денег. Этот конфликт, эта война против Ирана оказывает прямое влияние на показатели нашей экономики"

– Фридрих Мерц