Вестник Кавказа

Два подряд землетрясения потрясли турецкую Малатью

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сразу два землетрясения случились сегодня в течение нескольких минут в провинции Малатья. Магнитуда самого мощного из них составила 4,4.

В понедельник, 27 апреля, на востоке Турции произошло два землетрясения подряд. Об этом информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС при МВД республики.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Батталгази провинции Малатья.

Первое землетрясение случилось в 15:41 по местному времени (совпадает с московским). Его магнитуда составила 3,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 13 км.

Спустя всего минуту тот же район потрясло землетрясение магнитудой 4,4. Его очаг находился на глубине свыше 16 км.

