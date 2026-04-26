Лавров назвал "полезной" встречу Путина с Аракчи

Президент России Владимир Путина, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, провел "полезную" встречу с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи.
Журналисты поинтересовались у главы российского внешнеполитического ведомства, как прошла встреча.
"Полезно"
– Сергей Лавров
Напомним, Владимир Путин провел сегодня встречу с Аббасом Аракчи. Переговоры проходили в Санкт-Петербурге. На встрече рассматривался текущий ближневосточный кризис. Кроме того, участники договорились о дальнейшем развитии российско-иранских отношений.