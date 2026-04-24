Отдых в Дагестане: спрос восстанавливается

Дагестан вернулся в список российских регионов, спрос на отдых в которых растет, рассказал глава Минтуризма и народных художественных промыслов республики Эмин Мерданов.
Он признал, что ранее специалисты фиксировали снижение спроса на отдых в Дагестане в мае.
"Но сейчас пришла информация от Российского союза туриндустрии (РСТ): Республика Дагестан – в списке-перечне тех регионов России, которые показывают рост"
– Эмин Мерданов
Он выразил надежду на то, что спрос и на май, и на лето в итоге вернется к нормальному уровню. Кроме того, добавил министр, власти рассчитывают, что этот спрос в дальнейшем снова будет расти. Напомним, что ранее россияне отменили бронирование четверти от всех купленных туров в Дагестан из-за сложной ситуации в республике, связанной с наводнениями.