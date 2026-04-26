Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры с замминистра обороны Ирана по стратегическому планированию, бригадным генералом Талаи-Ник Резой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского оборонного ведомства.

Министр обороны РФ подчеркнул, что Москва считает необходимым урегулирование конфликта на Ближнем Востоке только дипломатическим путем.

"Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружннным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз"

– Андрей Белоусов

Российский министр обратил внимание на готовность Москвы принимать все возможные меры для урегулирования кризиса.

Он также заявил об уверенности в том, что РФ и ИРИ, как и раньше, будут оказывать друг другу поддержку, что бы ни произошло.

Талаи-Ник Реза в свою очередь выразил благодарность Андрею Белоусову за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия.

Напомним, что ранее сегодня президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.