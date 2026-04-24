Баку и Ереван продолжат процесс делимитации границы

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван будут продолжать работу над делимитацией границы. Процесс, по словам армянского политика, будет завершен "в логические сроки".
"В предстоящее время, мы, конечно, продолжим и завершим (делимитацию, ред.) в логические сроки"
– Никол Пашинян
Пашинян отметил, что страны ранее выполнили делимитацию участка границы протяженностью в 12 км.
Пашинян заявил, что после завершения процесса делимитации и демаркации границы военные страны будут размещены в местах постоянной дислокации, покинув боевые посты на границе.
Премьер Армении также отметил, что система укреплений на границе будет передана пограничным войскам после полного оформления мира между Баку и Ереваном. По словам Пашиняна, Армения приближается к этому с каждым днем.
Пашинян также затронул вопрос делимитации с Грузией. По словам главы правительства, Ереван достиг договоренностей с Тбилиси.