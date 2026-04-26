В Москву прибыл первый за два месяца рейс из Ирана

Самолет авиакомпании Mahan Air прибыл из Тегерана в Москву утром 28 апреля и стал первым принятым из Ирана рейсов за два месяца.

Согласно информации на сайте аэропорта "Шереметьево", рейс W5 098 (Airbus A340) совершил посадку в Москве в 09:17. Вылет был осуществлен из иранской столицы в 06:40 минут, время в пути составило чуть более четырех часов.

Предыдущий рейс из Ирана в РФ состоялся 26 февраля, затем воздушное пространство Исламской Республики закрылось в связи с военными действиями США и Израиля против ИРИ.

Вылет в обратном направлении запланирован на 11:10 по мск.

Аэропорт Тегерана возобновил работу несколько дней назад.