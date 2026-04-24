Чемпионат мира по футболу U20 в 2029 году пройдет в Грузии и Армении

Заявку на совместное проведение молодежного чемпионата мира по футболу U20 Грузия и Армения подали в прошлом году. Накануне она была одобрена на заседании совета ФИФА.

Грузия и Армения примут молодежный чемпиона мира по футболу U20 в 2029 году. Соответствующую информацию подтвердили в футбольных федерациях двух стран.

Решение было принято на прошедшем 28 апреля в Ванкувере совете ФИФА.

Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили отметил, что это действительно знаковое событие для двух республик Южного Кавказа.

"Это действительно знаковое событие. Для наших стран и футбола это очень важный турнир, и я рад, что нам предстоит работать над этим проектом вместе. Поздравляю всех болельщиков и уверен, этот турнир оставит такой же след для развития нашего футбола, как и предыдущие международные турниры"

– Леван Кобиашвили

В свою очередь, в Федерации футбола Армении акцентировали внимание на том, что Армения впервые примет крупный футбольный турнир мирового уровня, что говорит о большом доверии международного сообщества.

"Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах"

– Федерации футбола РА

Напомним, ближайший молодежный чемпионат мира по футболу пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.