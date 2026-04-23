США дадут сборной Ирана по футболу выступить на ЧМ-2026 – Рубио

Госсекретарь США опроверг информацию о том, что сборную Ирана не пустят на ЧМ-2026. Он отметил, что в этом вопросе все зависит от самой Исламской Республики.

Сборную Ирана по футболу пустят на чемпионат мира-2026. Такое заявление сделал 24 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что никогда в США не говорил иранской национальной команде, что ей нельзя приезжать.

"Проблема с Ираном будет не в спортсменах. Проблема будет в некоторых других людях, которых они хотят взять с собой. Возможно, мы не сможем впустить их. Но не самих спортсменов"

– американский госсекретарь

Он добавил, что решение об участии в предстоящем мировом первенстве целиком и полностью зависит от самого Ирана.

"Были спекуляции о том, что Иран может не приехать, а Италия сможет занять их место. Если Иран решит не приезжать, то потому, что они сами это решили"

– Марко Рубио

Ранее спецпосланник президента США Паоло Дзамполли попросил ФИФА заменить Иран на Италию на мундиале.

Напомним, ЧМ-2026 стартует 11 июня, а завершится – 19 июля. Турнир будет проходить на территории сразу трех стран – США, Канады и Мексики.