Стали известны культурная и спортивная программы КИФ-2026

Сегодня стала известна культурная и спортивная программа Кавказского инвестиционного форума – 2026, который пройдет с 28 по 30 апреля на площадках в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске: кроме деловой повестки, его участников ждут экскурсии по достопримечательностям Кавминвод и множество спортивных активностей, сообщили в Фонде Росконгресс.

"В рамках КИФ-2026 пройдут мероприятия культурной программы, которые состоятся. Культурная программа станет частью деловой повестки форума. Она направлена на знакомство участников с историко-культурным наследием региона"

- сообщение

Участников форума ждет обширная культурная программа – она включает в себя экскурсии и посещение музейных экспозиций в городах Кавминвод. Ее отдельным событием станет посещение Домика Лермонтова в Государственном музее-заповеднике М.Ю.Лермонтова в Пятигорске, участники смогут ознакомиться с мемориальной экспозицией, посвященной последним месяцам жизни поэта, передает портал "Это Кавказ".

Не менее насыщенной будет спортивная программ форума: в ее рамках пройдет Кубок по армрестлингу, заработает Гостиная интеллектуального спорта, в рамках которой пройдут мастер-классы и классические турниры по нардам, шахматам и го, а тренер по дзюдо Эцио Гамба проведет семинар в Нальчике.

"Гвоздем" спортивной программы станет показательный матч по нардам между чемпионом мира по боксу по версии WBA Давидом Аванесяном и профессиональным нардистом Михаилом Агабабяном, добавили в Фонде.

Напомним, ранее мы писали о том, что на КИФ-2026 ожидают делегации из более чем 35 стран мира, рассказал замдиректора Фонда Росконгресс, директор форума Владимир Затынайко. Он подчеркнул, что этот факт подтверждает увеличение интереса к событию со стороны мирового бизнес-сообщества. В ходе форума предполагается работать над расширением сотрудничества со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. В частности, будут рассматриваться новые форматы сотрудничества, запуск совместных производств и возможности для обмена технологиями.