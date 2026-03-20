Выставка КИФ-2026 покажет планы развития туристических зон СКФО

Дальнейшие этапы развития туризма на Северном Кавказе на КИФ-2026 покажет институт развития Кавказ.РФ, который управляет курортами в особых экономических зонах Северо-Кавказского федерального округа.

Институт развития Кавказ.РФ вскоре представит на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ-2026), который пройдет в Ставропольском крае, свои дальнейшие планы по развитию туристических особых экономических зон, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сессия по донастройке режима ОЭЗ пройдет в сотрудничестве с профильным департаментом Минэкономразвития РФ. Итоги работы будут отражены на выставке - в частности, стенд Кавказ.РФ будет посвящен первому полноценному сезону нового горнолыжного курорта Мамисон в Северной Осетии"

- Кавказ.РФ

Особое внимание в деловой программе КИФ-2026 организаторы уделят подготовке кадров в туристической отрасли, а героями сессии по креативным индустриям станут Кубачинский комбинат, центр развития городской среды "Платформа" из Нальчика и другие, передает портал "Это Кавказ".

Одной из самых ярких площадок форума станет сессия с инвесторами. Привлекает к ней даже само название: "Северный Кавказ - спящий гигант для инвестиций. Как разбудить?". Ее участники обсудят барьеры, стоящие перед инвесторами, стереотипы и вызовы, - добавили в Кавказ.РФ.

Напомним, институт развития Кавказ.РФ управляет курортами в особых экономических зонах СКФО, от Эльбруса с турпотоком около 800 тысяч человек в год до Каспийского прибрежного кластера, где только создается инфраструктура.