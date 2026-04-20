Иран рассчитывает на скорое возобновление строительства Бушерской АЭС

В Иране выразили надежду, что достройка атомной электростанции "Бушер" возобновится в скором времени. Ранее "Росатом" вывез с АЭС более 600 своих сотрудников.
Иран контактирует с Россией по поводу дальнейшего строительства атомной электростанции "Бушер". Об этом рассказал посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.
Он выразил надежду на то, что сотрудники "Росатома" в скором времени смогут вернуться к работе, передает РИА Новости.
"Мы постоянно находимся в контакте друг с другом, надеемся, что будут созданы условия, при которых сотрудники "Росатома" смогут выполнить свою работу"
– посол ИРИ
Ранее стало известно, что "Росатом" вывез свыше 600 своих сотрудников с АЭС "Бушер" в Иране. Эвакуация началась после начала военных действий в регионе.