Россия работает над отменой виз с Бахрейном и Кувейтом

РФ сотрудничает с властями Бахрейна и Кувейта по вопросу отмены виз. Россияне, прибывшие в Бахрейн, могут получить визу на месте.

Россия контактирует с Бахрейном и Кувейтом по вопросу отмены визового режима, рассказал статс-секретарь–замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Продолжается работа по подписанию соглашения о взаимной отмене виз"

– Евгений Иванов

Отметим, что в Бахрейн россияне могут попасть по упрощенной визовой процедуре: документ можно оформить по прибытии. Для посещения Кувейта граждане РФ должны посетить диппредставительство страны в России, в ведении которой находятся вопросы, связанные с визой.

Ранее Россия и Ливан отменили визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов.