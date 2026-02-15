Махачев готов провести следующий бой в UFC летом

Ислам Махачев может провести свой следующий поединок в июле. Свой последний на данный момент бой он провел в ноябре прошлого года.

Обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Ислам Махачев намекнул, что готов провести следующий бой этим летом. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Июль?"

– Ислам Махачев

Ранее он сообщал, что не хочет возвращаться в легкий вес и планирует продолжать выступать в полусреднем весе.

Напомним, предыдущий поединок Махачева состоялся 16 ноября 2025 года. Его соперником был Джек Делла Маддалена из Австралии. Одержав над ним победу, российский боец стал новым чемпионом в полусреднем весе.

На сегодняшний день Махачев провел в UFC 29 поединков, одержав в них 28 побед. Еще один бой завершился в пользу его соперника.