Возобновились поставки нефти в Венгрию по "Дружбе"

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились после почти трёхмесячного перерыва.

В Венгрии заявили о возобновлении поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через украинскую территорию после перерыва почти в три месяца. Соответствующую информацию распространила пресс-служба нефтегазовой компании MOL.

"Сегодня утром MOL Group получила нефть на нефтеперекачивающих станциях в Феньешлитке и Будковце. Таким образом, поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва"

–  пресс-служба MOL

В компании также заявили, что нефть из трубопровода "Дружба" стабилизирует снабжение Европы и обеспечит нужды рынков Венгрии и Словакии.

Напомним, трубопровод "Дружба" пролегает через Белоруссию и Украину. Маршрут используется для доставки нефти из России в Венгрию и Словакию, а также из Казахстана в Германию. Венгерская компания MOL прекратила прием нефти 27 января 2026 года. Изначально начать поставки планировали 20 февраля, однако сроки возобновления транзита откладывали трижды.

