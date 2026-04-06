Безвиз для жителей Казахстана запускает Черногория

Вскоре граждане Казахстана смогут ездить на отдых в Черногорию без оформления визы. Безвиз будет действовать с 1 мая и до октября.

Безвизовый режим для граждан Казахстана вводит Черногория, об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

"Таким образом, казахстанцы на основании проездного документа, действительного с 1 мая до 1 октября с.г., смогут выезжать, пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней"

– МИД Казахстана

Временный безвиз вводится на летний сезон.

В министерстве добавили, что тем, кто хочет продлить срок пребывания в Черногории свыше 30 дней, потребуется виза.