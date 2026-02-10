Россия и Саудовская Аравия вводят безвиз с 11 мая

Между Россией и Саудовской Аравией в мае вступит в силу безвизовый режим. Находиться в Саудовской Аравии россияне смогут по загранпаспорту до 90 дней в году.

Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Российской Федерацией и Саудовской Аравией вступает в силу 11 мая, сообщает министерство иностранных дел РФ.

"11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия, подписанное в городе Эр-Рияде 1 декабря 2025 года"

– МИД РФ

Безвиз позволит гражданам РФ находиться на территории Королевства до 90 дней в году. При этом по безвизу запрещено учиться и работать.

Вам может быть интересно

