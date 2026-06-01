Байрамов и Саидов обсудил развитие отношений Баку и Ташкента

Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов обсудили развитие отношений Азербайджана и Узбекистана, а также региональные вопросы.

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиер Саидов провели телефонный разговор. Стороны обсудили перспективы развития отношений двух стран, а также региональные вопросы. 

Главы ведомств отметили, что сформировавшийся политический диалог между лидерами Азербайджана и Узбекистана способствует динамичному развитию отношений двух стран. 

Байрамов и Саидов обменялись мнениями относительно развития отношений двух стран в экономике, торговле, энергетике, инвестициях и других сферах.  

Кроме того, главы дипведомств акцентировали внимание на взаимодействии в рамках ООН, Организации тюркских государств, ОИС и других международных площадках. Стороны отметили важность координации работы по линии международных организаций.

