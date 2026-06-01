Чем завершился первый Экономический диалог Азербайджан-США

Павел Мартынов
В ходе визита американской делегации в Азербайджан подписаны коммерческие соглашения на сумму более 8 млрд дол., объявил помощник госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Kaлеб Орр.

Сегодня на полях 31-й Бакинской энергетической недели под председательством Kaлеба Орра и министра экономики Азербайджана Mикаила Джаббарова прошло первое заседание азербайджано-американского Экономического диалога. Мероприятие с участием представителей госструктур обеих стран, международных финансовых институтов и частного сектора организовали Минэкономики Азербайджана и госдеп США в соответствии с Хартией о межправительственном стратегическом партнерстве.

Отношения между США и Азербайджаном развиваются, и это только начало

- Калеб Орр

По его словам, приверженность президента США Дональда Трампа миру на Южном Кавказе и лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева способствовали заключению коммерческих соглашений:

Было приятно наблюдать за подписанием большого количества коммерческих соглашений между частным сектором США и SOCAR во время церемонии, а также за подписанием сегодня здесь, в Министерстве экономики, дополнительных коммерческих соглашений. Общий объем коммерческих сделок, подписанных только за этот визит, превышает 8 миллиардов долларов

В частности, Микаил Джаббаров и Калеб Орр подписали рамочное соглашение об обеспечении поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов.

Кроме того, на первом заседании азербайджано-американского экономического диалога обсуждалось взаимодействие в сферах

  • энергетики и энергетической безопасности
  • транспортных и транзитных маршрутов
  • авиации
  • внедрения технологий искусственного интеллекта
  • модернизации цифровой инфраструктуры Азербайджана.

Орр назвал Азербайджан одним из важнейших производителей энергоресурсов в мире, заметив, что США получают значительные выгоды от партнерства с Баку и надеются, что в ближайшие годы отношения будут существенно расширяться и укрепляться на базе экономики.

Между тем, в послании президента США Дональда Трампа участникам Бакинской энергетической недели речь шла и о политике. Трамп заметил, что с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по вопросу мира между Азербайджаном и Арменией. Он напомнил, что региональная интеграция была одним из столпов мирного саммита, прошедшего в Вашингтоне 8 августа прошлого года, и выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать укреплению мира, расширению благосостояния и формированию уверенного будущего как для региона, так и для всего мира.

