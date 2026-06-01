Музыкальный конкурс "Интервидение" в этом году пройдет в Саудовской Аравии

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в текущем году пройдет в Саудовской Аравии, точные даты проведения мероприятия сейчас согласовываются.

В этом году конкурс "Интервидение" состоится в Саудовской Аравии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Замглавы ведомства пояснил, что организационными вопросами и определением точных сроков проведения сейчас занимаются представители Саудовской Аравии.

При этом Панкин выразил надежду на то, что Россия обязательно примет участие в предстоящем международном конкурсе.

Ожидается, что мероприятие состоится в столице Саудовской Аравии — городе Эр-Рияд, где есть большой концертный зал Kingdom Arena, рассчитанный на более чем 30 тыс зрителей.

Отметим, "Интервидение" было возрождено в 2025 году по указу президента РФ Владимира Путина. Прошлый конкурс состоялся 20 сентября в Москве.