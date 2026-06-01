Air Astana запустила прямые рейсы на Кипр из Астаны и Алматы

Казахстанская авиакомпания Air Astana запустила регулярные пассажирские рейсы на Кипр. Самолеты будут летать в Ларнаку из Астаны и Алматы по два раза в неделю.

Авиакомпания Air Astana открыла новое международное пассажирское авиасообщение на Кипр по маршруту Астана — Ларнака. Об этом сообщает Министерство транспорта Казахстана.

Рейсы по данному направлению выполняются со 2 июня с частотой два раза в неделю. Для перевозок задействованы самолеты Airbus A321LR.

Кроме того, с 4 июня авиакомпания запускает регулярные полеты по маршруту Алматы — Ларнака. Перелеты также будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus A321LR.

В Министерстве транспорта ожидают, что открытие прямого авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений, а также укрепит деловые и туристические связи между Казахстаном и Кипром.