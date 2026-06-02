Вестник Кавказа

Хаменеи участвует в переговорном процессе США и Ирана – Трамп

Хаменеи участвует в переговорном процессе США и Ирана – Трамп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп уверен в участии Хаменеи в переговорном процессе США и Ирана. По словам американского лидера, верховный лидер ИРИ участвует в принятии решений.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи задействован в переговорном процессе с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

В интервью газете New York Post он выразил уверенность в том, что Хаменеи участвует в принятии решений об окончании вооруженного конфликта. 

США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным в крупнейших городах Ирана, в конце февраля. В ходе этих атак погибли ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. Его место занял Моджтаба Хаменеи.

В ответ Иран атаковал израильскую территорию и американские объекты в странах Ближнего Востока. США и Иран объявили о прекращении огня 8 апреля, после чего стороны провели переговоры в Пакистане, однако они завершились безрезультатно. 

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Иран прервал все контакты с США и возобновил тотальную блокаду Ормузского пролива. В свою очередь, госсекретарь США сообщил накануне, что в ближайшие дни в дипломатическом процессе с Ираном может быть достигнут прогресс. По его словам, Иран впервые обозначил нацеленность на разрешение ядерной проблемы.

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